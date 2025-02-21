فريق طبي إسرائيلي يجري فحصا للتأكد من هوية جثة شيري بيباس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “فريق طبي سيجري فحصًا جنائيًّا الليلة للتأكد من هوية جثة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر وقالت إنها لـ ”شيري بيباس".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر.

تسليم جثمان شيري بيباس

وشنت عائلة الرهينة شيري بيباس، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع طفليها، قبل إعلان حركة حماس مقتلهم بغارة إسرائيلية، هجومًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وحملت العائلة، في بيان شديد اللهجة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إعادة شيري وابنيها إلى عائلتهم "أحياء"، في الوقت الذي فشلت فيه في إعادة جثة شيري من قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت جثث 4 رهائن إسرائيليين، أمس الأربعاء، قالت إن من بينهم جثة شيري بيباس، إلا أن إسرائيل وبعد فحص جثث الرهائن للتحقق من هوياتها أكدت أن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية وليست لشيري، مطالبة الحركة بإعادة جثة المرأة الإسرائيلية.

وقالت عائلة بيباس في بيانها: "مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلية كانت إعادة أفراد عائلة شيري أحياء، لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل المخطوفين الأحياء وإعادة الأموات".

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