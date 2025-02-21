السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فريق طبي إسرائيلي يجري فحصا للتأكد من هوية جثة شيري بيباس

الصليب الأحمر، فيتو
الصليب الأحمر، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية أن “فريق طبي سيجري فحصًا جنائيًّا الليلة للتأكد من هوية جثة سلمتها حركة حماس للصليب الأحمر وقالت إنها  لـ ”شيري بيباس".

وقالت  وسائل إعلام فلسطينية، إن كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس سلمت قبل قليل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر.

 

تسليم جثمان شيري بيباس 

وشنت عائلة الرهينة شيري بيباس، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع طفليها، قبل إعلان حركة حماس مقتلهم بغارة إسرائيلية، هجومًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة  بنيامين نتنياهو.

txt

كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

وحملت العائلة، في بيان شديد اللهجة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إعادة شيري وابنيها إلى عائلتهم "أحياء"، في الوقت الذي فشلت فيه في إعادة جثة شيري من قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت جثث 4 رهائن إسرائيليين، أمس الأربعاء، قالت إن من بينهم جثة شيري بيباس، إلا أن إسرائيل وبعد فحص جثث الرهائن للتحقق من هوياتها أكدت أن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية وليست لشيري، مطالبة الحركة بإعادة جثة المرأة الإسرائيلية.

وقالت عائلة بيباس في بيانها: "مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلية كانت إعادة أفراد عائلة شيري أحياء، لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل المخطوفين الأحياء وإعادة الأموات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جثمان شيري بيباس حماس الصليب الأحمر كتائب القسام

مواد متعلقة

كتائب القسام تسلم جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس

توتر متصاعد في غزة.. هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الأسيرة شيري بيباس؟.. نتنياهو يتهم حماس بالإخلال بشروط الصفقة.. والحركة تؤكد التزامها بالاتفاقات وتحقق في لغز اختفاء جثمانها

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى «ضاق بهم ذرعا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية