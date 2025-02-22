قمة "الأجانب" بين الأهلي والزمالك.. 6 جنسيات من خارج مصر تمثل القطبين.. المغاربة يتصدرون القائمة.. وسلوفينيا تظهر لأول مرة

تترقب الجماهير المصرية والعربية بشغف كبير مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، والتي ستُقام اليوم السبت على استاد القاهرة في إطار الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية، لا تقتصر إثارتها على المنافسة التقليدية بين الفريقين، بل أيضًا على حضور عدد من اللاعبين المحترفين من خارج مصر، بينهم العديد من اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في هذه المباراة التاريخية.

الجنسيات المختلفة في قمة الأهلي والزمالك

تتميز مباراة القمة هذه المرة بتعدد الجنسيات بين اللاعبين المشاركين من خارج مصر، ما يعكس التطور الكبير في مستوى الدوري المصري وجذب النجوم المحترفين، بجانب اللاعبين المصريين الذين يشكلون العمود الفقري للفريقين، هناك 6 جنسيات أخرى تمثل القطبين في هذا اللقاء، وهي المغرب، تونس، فلسطين، سلوفينيا، غينيا بيساو، والسنغال، هذا التنوع الكبير يضيف عنصرًا من الإثارة والمتعة للمباراة التي ينتظرها الجميع.

المغاربة في القمة، العدد الأكبر بين المحترفين

من بين الجنسيات المتواجدة في القمة، تبرز الجنسية المغربية كأكثر الجنسيات حضورًا في صفوف الفريقين، حيث يتواجد 6 لاعبين مغاربة في الأهلي والزمالك، منهم 4 لاعبين جاهزين للمشاركة في المباراة.

في الزمالك، يشارك الثنائي المغربي محمود بنتايك وصلاح مصدق، بينما يضم الأهلي 4 لاعبين مغاربة هم أشرف داري، أشرف بن شرقي، يحيى عطية الله، ورضا سليم، وتعد هذه المشاركة المغربية في القمة حدثًا لافتًا، حيث يسعى اللاعبون المغاربة لتقديم أداء مميز في مباراة تُعد من أهم مباريات الموسم.

لكن هناك بعض الغيابات بين اللاعبين المغاربة، حيث لن يتمكن يحيى عطية الله من المشاركة بسبب الإصابة، كما أن رضا سليم لا يستطيع اللعب لعدم تسجيله في قائمة الأهلي للمباراة.

وعلى الرغم من هذه الغيابات، فإن المشاركة الفعالة للاعبين المغاربة في المباراة ستضيف طابعًا خاصًا على المباراة.

اللاعبون التونسيون، حضور مميز في المباراة

يُعتبر اللاعبون التونسيون من أبرز المحترفين في كرة القدم المصرية، ويستمر تأثيرهم الكبير في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، في هذه المباراة، يشارك 4 لاعبين من تونس في صفوف الفريقين، منهم 3 في الزمالك وهم حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وأحمد جفالي، بينما يوجد علي معلول في الأهلي.

لكن الحظ لم يُحالف المثلوثي في هذه المباراة، حيث يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما يجعله خارج حسابات المباراة، في المقابل، سيعول الزمالك على الجزيري وأحمد الجفالي، في حين سيكون علي معلول لاعب الأهلي من العناصر الأساسية التي يعول عليها في المباراة، خاصة في الجبهة اليسرى.

لاعب سلوفيني في القمة لأول مرة

تعد هذه المباراة أيضًا فرصة لأول ظهور للاعب سلوفيني في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، حيث من المتوقع أن يشارك نيتس جراديشار مع الأهلي في هذا اللقاء الهام. مشاركة جراديشار تمثل إضافة جديدة لكرة القدم المصرية، حيث سيحظى بفرصة للمشاركة في واحدة من أكثر المباريات إثارة في المنطقة العربية.

الفلسطيني والسنغالي والغيني، تمثيل عربي وأفريقي مميز

من بين اللاعبين المحترفين المشاركين في مباراة القمة، يظهر اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، والذي سيكون هو اللاعب الوحيد من فلسطين في المباراة.

كما يظهر اللاعب السنغالي سيدي نداي في صفوف الزمالك، بالإضافة إلى لاعب غيني من غينيا الاستوائية، وهو جيفرسون كوستا، الذي يُعد من العناصر المميزة في تشكيلة الزمالك.

أهمية اللاعبين الأجانب في القمة

يتزايد تأثير اللاعبين الأجانب في مباريات القمة بشكل مستمر، حيث أصبحوا جزءًا أساسيًا من الفرق الكبرى في مصر، ويُنتظر أن تكون مساهمة هؤلاء اللاعبين بارزة في مباراة اليوم، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي. فعلى سبيل المثال، يشكل أشرف بن شرقي أحد أبرز العناصر الهجومية في الزمالك، بينما يعتبر علي معلول أحد أفضل الظهيرين في القارة الإفريقية ويمثل نقطة قوة كبيرة للأهلي.

التنافس بين المحترفين في قمة الإثارة

يُضيف المحترفون الأجانب عنصرًا مميزًا من الإثارة والتشويق إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يتمتعون بمهارات عالية وخبرات واسعة في المباريات الكبرى. ومن المؤكد أن هؤلاء اللاعبين سيحاولون إثبات قدراتهم أمام الجماهير الكبيرة التي ستملأ ستاد القاهرة، سواء كانت المرة الأولى لهم في مباريات القمة أو كانوا قد شاركوا من قبل في هذه المواجهات العريقة.

قمة جديدة بمشاركة محترفين مميزين

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم السبت ستشهد حضورًا لافتًا للاعبين المحترفين من مختلف الجنسيات، ما يجعلها مباراة استثنائية بكل المقاييس، مع وجود اللاعبين المغاربة والتونسيين والفلسطينيين وغيرهم من المحترفين، فإن مباراة القمة ستتحول إلى لقاء عالمي يترقبه جمهور كرة القدم في مصر والمنطقة. وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه المباراة ستكون فرصة للتعرف على المزيد من النجوم الذين سيلعبون دورًا كبيرًا في مسيرة الفريقين هذا الموسم.

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