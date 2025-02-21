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رياضة

عقوبة قاسية لـ جون دوران بعد الاعتداء على لاعب الاتفاق بالدوري السعودي (فيديو)

جون دوران، فيتو
جون دوران، فيتو

سقط فريق النصر في فخ الخسارة أمام الاتفاق، بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي.

وتعرض الكولومبي جون دوران، لاعب النصر، للطرد في الدقيقة 82 بعد اتهامه بالاعتداء على لاعب الاتفاق عبد الإله المالكي دون كرة.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لجون دوران نجم النصر السعودي بالدقيقة 2+90.
وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، يُعاقب السلوك المشين من اللاعبين بالإيقاف لمباراتين مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وبذلك، سيغيب جون دوران عن مباراتي النصر أمام الوحدة في الجولة الـ22 والعروبة في الجولة الـ23.

وأحرز هدف النصر الأول أيمن يحيي في الدقيقة 49. 

وأضاف آل فتيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 65.

بينما أحرز هدف الاتفاق الأول فاينالدوم في الدقيقة 55.

وأحرز آل فتيل هدفا في مرماه مع الدقيقة 82.

وأحرز الاتفاق الهدف الثالث له في الدقيقة 89 عن طريق فاينالدوم.

 

تشكيل النصر ضد الاتفاق

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: بوشل، آل فتيل، لابورت وقشيش.

الوسط: بروزوفيتش، على الحسن وأيمن يحيى.

الهجوم: ساديو ماني، رونالدو، وجون دوران.

ويحتل النصر المركز الرابع  بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة  في المقابل يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

كان نادي النصر قد ضمن التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف الأهلي الوصيف الذي يمتلك 22 نقطة والهلال المتصدر.

ويعاني الاتفاق على المستوى المحلي من تذبذب النتائج فخسر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف بعدما فاز في الجولة السابقة لها بهدفين نظيفين عل مستضيفه الأخدود.

وسبق والتقى الفريقان 24 مرة بالدوري استطاع النصر الفوز في 11 مباراة مقابل 7 انتصارات لفريق الاتفاق بينما سيطر التعادل في 6 مباريات.

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الدوري السعودي جون دوران ساديو ماني فريق النصر

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