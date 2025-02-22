جلسات مستمرة من بيسيرو مع زيزو والسعيد لتحديد مهامهما قبل مواجهة الأهلي

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، عدة جلسات تدريبية مع الثنائي أحمد مصطفى زيزو وعبد الله السعيد، صانعي ألعاب الفريق، من أجل منحهم تكليفات خاصة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرص بيسيرو على تخصيص وقت إضافي مع زيزو والسعيد لمناقشة الخطط التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة، مع التركيز على دورهما في الهجوم وصناعة الفرص.

و أكد المدرب البرتغالي على أهمية التنسيق بين الثنائي وتوجيههما للتركيز على الاختراقات من العمق والأطراف، وكذلك العمل على تعزيز التفاهم بينهما في بناء الهجمات، من أجل إحداث الفارق في اللقاء.

بيسيرو يسعى لاستغلال مهارات زيزو في التحركات السريعة وقدرته على المراوغة، فيما طلب من عبد الله السعيد الاستمرار في دوره المحوري كموزع للكرات في وسط الملعب، مع التأكيد على ضرورة دعم الخطوط الأمامية والربط بين الدفاع والهجوم.

وتعد هذه المباراة واحدة من أهم المباريات في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز لتقوية مركزه في جدول الدوري، من جانبهم، أكد كل من زيزو والسعيد لـ بيسيرو، استعدادهما الكامل لتنفيذ تعليمات المدرب، مؤكدين أهمية تحقيق الانتصار لإسعاد جماهير الزمالك.

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