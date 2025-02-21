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أخبار مصر

كيف تغيرت الزراعة في البحيرة؟ مدارس حقلية للفلاحين وتحديث للجمعيات الزراعية

الزراعة في البحيرة
الزراعة في البحيرة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية، مقطع فيديو يستعرض أبرز المشروعات الزراعية التي يجري تنفيذها بمحافظة البحيرة، والتي تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز القطاع الزراعي بالمحافظة.

وتناول الفيديو الجهود المبذولة لإنشاء مدارس حقلية، والتي تعد إحدى الأدوات الحديثة لنقل الخبرات الزراعية إلى الفلاحين، حيث يتم تدريبهم عمليًا على أحدث أساليب الزراعة والري ورفع الإنتاجية. 

كما سلط الضوء على مشروعات تحديث الجمعيات الزراعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية بشكل أكثر كفاءة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى دخل الفلاحين.

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