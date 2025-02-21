محافظ الإسكندرية: البدء في استراتيجية عاجلة لتحسين الكفاءة المرورية

أعلنت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن أنه سيتم البدء في تنفيذ استراتيجية عاجلة تشمل مجموعة من المراحل لتحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات وتأمين عبور آمن للمواطنين بنطاق طريق الحرية وإعادة تأهيل وتجميل المناطق الخضراء المحيطة.

وأكدت المحافظة فى بيان لها بأنه سيتم البدء فى رفع الكفاءة المرورية لميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة بالجزيرة الوسطي نطاق حي وسط بإضافة حارات مرورية جديدة لالتفاف المركبات قبل وبعد الميدان لتحسين السيولة المرورية وتنظيم حركة السير بنطاق مستشفى المواساة ومقابر المنارة.

واوضحت محافظة الإسكندرية، ان هذا ياتى في إطار الاستجابة لمطالب وشكاوي المواطنيين نود التنويه بأنه وفق تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، كما تشمل الأعمال أيضا إضافة جزيرة مثلثة لتحديد حركة السير إلى اليمين من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية وكذا إضافة جزيرة مثلثة في تقاطع شارع مستشفى المواساة مع طريق الحرية مع إضافة هذه الجزر إلى المسطحات الخضراء بمنطقة التقاطع.

وسيتم إضافة الحارات المرورية الجديدة بعرض ٧ أمتار وبعدد حارتين مروريتين لالتفاف المركبات من طريق الحرية إلى شارع أحمد لطفي السيد وأخري لالتفاف المركبات من شارع أحمد لطفي السيد إلى طريق الحرية دون التأثير على حركة السير الطوالي بطريق الحرية وذلك خصما من جزيرة المنتصف بطريق الحرية.

ووجه محافظ الإسكندرية بنقل النخل المتواجد بالجزيرة الوسطية إلى حدائق الشلالات وذلك بمعرفة لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية وذلك فى إطار الحفاظ عليه.

يأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين بالإسكندرية من جراء الازدحام والتكدس وعدم انتظام المرور بتلك المنطقة الحيوية حيث يتسبب الوضع الحالى فى انتظار المركبات المتجهة إلى شارع أحمد لطفي السيد بنهر طريق الحرية لحين فتح إشارة الاتجاه لها مما يعطل حركة السير الطوالي بطريق الحرية وكذا قطع المركبات المتجهة من شارع أحمد لطفي السيد يسارا إلى طريق الحرية لحركة السير الطوالي بطريق الحرية.

ويقع نطاق الاعمال للمرحلة الحالية في حوالي ٦٠٠ متر (٣٠٠ م قبل الغزالتين- ٣٠٠ م بعد الغزالتين) … علما بأن الأعمال الجارية سوف تشمل ترميم الغزالتين وتطوير جزيرة المنتصف بما يحافظ على النسق الحضاري والجمالي والمسطحات الخضراء مع تحقيق أعلى كفاءة مرورية للتقاطع وتأمين عبور المواطنين.

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