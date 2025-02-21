إشادة واسعة من سكرتيري عموم الاتحادات الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية

مشروع الهدف، زار وفد من سكرتيري العموم بالاتحادات الأفريقية لكرة القدم اليوم (الجمعة)، المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم ومركز المنتخبات الوطنية وكان في استقبالهم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وذلك علي هامش ورشة عمل ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف ".

تضمن برنامج التدريب الخاص بورشة العمل، زيارة مقر الاتحاد والتعرف علي الإمكانيات التي يحويها وأبدي سكرتيرو العموم انبهارهم الشديد بالمنشآت والإمكانات الهائلة لمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية التي تضاهي أحدث التصميمات العالمية.

أبو ريدة يهدي سكرتيري عموم الاتحادات الأفريقية قميص منتخب مصر

وعلي هامش الزيارة، خاض وفد سكرتيري العموم للاتحادات الأفريقية مباراة ودية علي أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، وقام المهندس هاني أبو ريدة بإهدائهم قميص منتخب مصر في ختام الزيارة.

وحرص وفد سكرتيري العموم علي تقديم الشكر للمهندس هاني أبو ريدة والدكتور مصطفي عزام في ختام اليوم الرائع، معربين عن سعادتهم الكبيرة بحسن الاستقبال.

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