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سياسة

جمال عبدالرحيم: النقابة لن تكون طرفًا في أي قرار يتعلق بتأجيل الانتخابات

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

 أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، خلال اجتماع مع المرشحين لمناقشة الضوابط الانتخابية، أن النقابة على أعتاب الانتخابات رقم 54، والتي تأتي في ظل اهتمام عالمي كبير.  

كما نفى "عبدالرحيم"، أن تكون النقابة طرفًا في أي قرار يتعلق بتأجيل الانتخابات، مؤكدًا استعداد اللجنة المشرفة لعقد الانتخابات في الموعد المحدد، وهو 7 مارس، محذرًا من أن أي مخالفة لهذا الموعد قد تؤدي إلى إبطال النتيجة.

وأعرب عبدالرحيم عن تمنياته بأن تكون الانتخابات القادمة على مستوى يليق بحجم نقابة الصحفيين وتاريخها العريق، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات تتميز بالحيادية والشفافية، كما هو معتاد في كل دورة انتخابية.  

وأشار إلى أن نجاح الجمعية العمومية في إصدار قرارات قوية يعتبر نجاحًا للنقابة بأكملها، مؤكدًا أن هذه القرارات ستسهم في تعزيز مكانة النقابة ودورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين.  

وفيما يتعلق بالحملات الانتخابية، لفت عبدالرحيم إلى أن ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من تطاول وتجاوزات غير مقبول، داعيًا الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الزمالة، والتي تأتي في صلب ميثاق الشرف الصحفي.  

يذكر أن الانتخابات النقابية تشهد هذا العام منافسة قوية بين المرشحين، وسط توقعات بمشاركة واسعة من أعضاء النقابة، في ظل التزام الجميع بالضوابط الانتخابية التي تضمن نزاهة العملية الديمقراطية.

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