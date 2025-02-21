الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

غدًا، نظر أولى جلسات محاكمة حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

محاكمة حمو بيكا،
محاكمة حمو بيكا، فيتو

تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.

محاكمة حمو بيكا 
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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