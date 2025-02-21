تيودر بلهارس يفتتح عيادة العلاج البيولوجي لمرضى التهاب الأمعاء المناعي

افتتح معهد تيودور بلهارس للأبحاث عيادة العلاج البيولوجي لمرضى التهاب الأمعاء المناعي، بما في ذلك داء كرون والقولون التقرحي، وذلك لأول مرة على مستوى المراكز البحثية في مصر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وحرص الدولة على توفير أحدث وسائل العلاج داخل المستشفيات.

وتم افتتاح العيادة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة.

تضم العيادة فريقًا طبيًا متخصصًا من أساتذة وأطباء الجهاز الهضمي والكبد، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور زكريا مطر، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على العيادة، بالإضافة إلى الدكتور سامح بدر، بوحدة المناظير بالمعهد. كما يشارك في العمل نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين، من بينهم الأستاذ الدكتور ماجد الغنام، الأستاذ الدكتور أحمد الراعي، والأستاذ الدكتور أحمد رشاد، إلى جانب فريق من الصيادلة والتمريض لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

وتقدم العيادة خدماتها يوم الإثنين من كل أسبوع، وتشمل:

1. تشخيص أمراض القولون التقرحي ومرض كرون باستخدام أحدث الوسائل التشخيصية مثل مناظير الجهاز الهضمي والتحاليل المخبرية.

2. توفير العلاجات التقليدية لأمراض القولون والأمعاء المناعية.

3. استخدام العلاج البيولوجي للحالات المتقدمة، من خلال أدوية مثل إنفليكسيماب، أداليموماب، وأوستيكينوماب.

4. متابعة المرضى دوريًا لمراقبة تطورات حالتهم ومنع حدوث مضاعفات.

5. إجراء أبحاث علمية حول استجابة المرضى للعلاج البيولوجي، ونشر النتائج محليًا ودوليًا.

يمثل افتتاح عيادة العلاج البيولوجي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث نقلة نوعية في تطوير الرعاية الصحية بمصر، إذ توفر أحدث أساليب التشخيص والعلاج لمرضى الأمعاء المناعية، مما يعكس التزام المعهد بتقديم رعاية صحية متطورة. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز البحث العلمي، وإيجاد حلول علاجية فعالة، مما يرسخ التعاون بين المؤسسات البحثية والطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

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