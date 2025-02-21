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خارج الحدود

روسيا تشدد إجراءات فحص السفن بالمواني بعد انفجار 3 ناقلات نفط

ميناء روسي،فيتو
ميناء روسي،فيتو

أعلنت السلطات الروسية، تشديد إجراءاتها في المواني، بما في ذلك الاستعانة بغواصين لفحص الجزء السفلي من السفن، في رد فعل على تزايد التهديدات للشحن التجاري والبنية التحتية، وفق وكالة "رويترز".

التهديدات للشحن التجاري والبنية التحتية،

وأمرت رسالة أصدرتها وزارة النقل الروسية والوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري "روسمورهيشفلو" المسؤولين في المواني البحرية بإبلاغ أصحاب السفن بأن جميع السفن سيلزم فحصها بحثا عن أجسام غريبة ومتفجرات عند وصولها إلى المواني، بما في ذلك استخدام الغواصين ومعدات القياس عن بعد للفحص تحت الماء.

 

تزايد التهديد للعمل الآمن للبنية التحتية للنقل 

وتشير الرسالة المؤرخة في 14 فبراير إلى تزايد التهديد للعمل الآمن للبنية التحتية للنقل وسفن الشحن التجاري التي تنقل بضائع خطرة وبضائع معرضة بشدة للمخاطر.

وتعرضت ثلاث ناقلات نفط في محيط البحر المتوسط وواحدة أخرى في بحر البلطيق لأضرار بسبب انفجارات في الشهر الماضي في حوادث منفصلة لم تعرف أسبابها.

 

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روسيا السلطات الروسية الموانئ البحرية بحر البلطيق وزارة النقل الروسية

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