سفيرة مصر في رواندا تستقبل بعثة منتخب الكرة النسائية (صور)

منتخب النسائية، استقبلت السيدة نيرمين الظواهرى سفيرة مصر في رواندا بعثة منتخب الكرة النسائية.. وحرصت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد علي أهداء قميص منتخب مصر للسفيرة تقديرا لجهودها مع البعثة.

بعثة منتخب الكرة النسائية تصل رواندا

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الامم الأفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

إيناس مظهر مع سفيرة مصر برواندا، فيتو

موعد مباراة منتخب النسائية أمام رواندا

وتقام المباراة يوم ٢١ فبراير الجاري فى كيجالى بينما تقام مباراة العودة يوم ٢٥ فبراير بستاد قناة السويس بالاسماعيلية.



كان فى استقبال البعثة السفيرة نيرمين الظواهرى ونائب السفيرة المستشار محمد سمير وأعضاء من السفارة المصرية الذين حرصوا على إنهاء اجراءات الوصول بسرعة حتى خروج البعثة من المطار والتوجه الى فندق إقامة الفريق.

و دعت السفيرة نيرمين الظواهري البعثة إلى حفل استقبال في السادسة مساء اليوم بمقر السفارة المصرية في كيجالي.

وحرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على حضور التدريبات أمس ومتابعة آخر استعدادات اللاعبات قبل السفر إلى رواندا.

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