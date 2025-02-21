الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة فى أبو النمرس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة سكنية بأبو النمرس 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق لإخماده.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى اصابات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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