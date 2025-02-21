جولة افتراضية بشقق فالي تاورز بمبادرة بيتك في مصر

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لأول مرة جولة افتراضية في شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعا مختلفا، وتطرح شقق مشروع "فالي تاورز" بـمدينة حدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

ومشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

ولإجراء جولة افتراضية في شقق valle towers بمدينة حدائق أكتوبر يمكن من خلال الرابط من هنا

ومشروع فالى تاورز حدائق أكتوبر يعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بمنطقة حدائق أكتوبر ويقام على مساحة 60 فدانا، بموقع استراتيجي هام، وخدمات متميزة.

ويتميز فالي تاوزر بموقعه الحيوى على طريق الواحات وطريق الفيوم، مما يجعله قريبا من مراكز الخدمات بالطرق الرئيسية فضلًا عن قربه من المتحف المصري ومنطقة الأهرامات. ويضم المشروع 74 برجا يتألف كل برج من طابق أرضى و9 طوابق متكررة

وتعد جميع الخدمات الحيوية متوفرة فى مشروع فالى تاورز إضافة إلى قربه من العديد من المدن الرئيسية أهمها مدينة 6 أكتوبر ومنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك بسبب الموقع الاستراتيجي الذى يتمتع به، ما يجعله على مسافة قريبة من أهم المدن الحيوية والتي تسهل من حياة السكان طوال الوقت.

إضافة إلى وجود سور تأميني حول الأبراج السكنية يمنحه ميزة الخصوصية والأمان، كما يقترب موقع المشروع من منطقة النوادي وجامعة زويل.

وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة.

وتتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التي يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.

كما تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضي الاستثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الشروق أرض تجاري إداري بمساحة 2061 مترًا بسعر 16030 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1605 أمتار بسعر 23530 جنيهًا، وأرض حضانة بمساحة 2000 متر بسعر 11920 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1551 مترًا بسعر 23835 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.