تفاصيل تنفيذ محطة محولات حدائق أكتوبر بتكلفة 1.08 مليار جنيه

كشف المهندس/ محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن أعمال تنفيذ محطة محولات "ابني بيتك 7" جهد 22/66/220 ك.ف، حيث يتكون المشروع من ثلاث مراحل متتالية المرحلة الأولى: إنشاء محطة محولات جهد 22/66 ك.ف. بقدرة 80 م.ف.، المرحلة الثانية: إنشاء خطوط التغذية الهوائية جهد 220 ك.ف، المرحلة الثالثة: إنشاء مبنى GIS بجهد 220 ك.ف والمحولات بقدرة اجمالية 525 م ف.أ.



واضاف تتولى تنفيذ المرحلة الاولى تحالف "الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (اجيماك)" و"الشركة العالمية للهندسة والمقاولات"، بتكلفة تعاقدية تبلغ 1,080,666,000 جنيه،حيث من المقرر الانتهاء من المشروع بتاريخ 2025/6/30، وتضم المرحلة الأولى إنشاء مبنى جهد 66 ك.ف، مبنى الكنترول والموزعات، وعدد (2) محول مع مساحة مخصصة لعدد (5) محولات مستقبلية، بالإضافة إلى خزان الزيت، مجاري كابلات القوي والتحكم، وسور خرساني حول المحطة.

واضاف يهدف المشروع إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء وتحسين قدراتها لتلبية الأحمال الحالية والمستقبلية للمدينة. ستخدم محطة المحولات المزمع إنشاؤها مشاريع الإسكان الكبرى بالمدينة، مثل مشروع 309 عمارة، مشروع 607 عمارة، سكن لكل المصريين، مشروع 810 عمارة، سكن مصر، ومنطقة "ابني بيتك 7".

وشدد على الالتزام بالمواصفات الهندسية وأصول الصناعة. وأكد على ضرورة إنهاء المشروع في الموعد المحدد، مشيرًا إلى عدم التهاون في مواجهة أي تقصير قد يؤثر على معدلات التنفيذ، واشار الى إجراءات تأهيل ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمشروع وشبكات المرافق، استعدادًا لتشغيل المحطة في الموعد المحدد.

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري، معربا عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية.

حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ علي إستدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو إتزان الاقتصاد القومي.

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