قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة: "فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ترامب يتراجع عن خطة غزة



وأكد ترامب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها، مشيرا إلى أن "غزة حاليا غير صالحة للعيش وإذا منح سكانها الخيار فسيخرجون منها".

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