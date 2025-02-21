الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية تنعى الدكتور خالد السعيد مدير العيادة الطبية بالوزارة

الدكتور خالد السعيد،
الدكتور خالد السعيد، فيتو

تنعى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى الدكتور خالد السعيد، مدير العيادة الطبية بالوزارة، الذي وافته المنية اليوم، حيث إنه عمل بالوزارة على مدار أكثر من ٢٠ عاما.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لقد كان الفقيد مثالًا للطبيب المخلص في أداء واجبه، وكرس حياته لخدمة زملائه بتفانٍ وإخلاص، وترك أثرًا طيبًا في قلوب كل من عرفوه.

 

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الدكتور خالد السعيد وزارة الخارجية والهجرة مدير العيادة الطبية بالوزارة

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