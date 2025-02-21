الجمعة 21 فبراير 2025
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هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم مع تحالف "أمبيرو " فى مجال دمج تكنولوجيا التقاط الكربون

جانب من التوقيع علي
جانب من التوقيع علي الاتفاقية،فيتو
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 المصرية العامة للبترول  وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول  مذكرة تفاهم مع تحالف مجموعة امبيرو ( الروسي / الاماراتي الإيطالي ) الرائدة في مجال خفض الانبعاثات باستخدام دمج تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه في إنتاج الميثانول الأخضر، لاكتشاف المزيد من فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية داخل تسهيلات الشركات البترولية التابعة.من خلال إنشاء مشروع متكامل لالتقاط انبعاثات الكربون الناتجة من أنشطة صناعة البترول والغاز بجميع انواعها (غازات الشعلة /غازات مداخن / افران ومداخن / Direct stream) بمرحلة التكرير والبتروكيماويات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية (الميثانول الأخضر) وسيتم تغذية وحدة إنتاج الميثانول بمحطة الطاقة الشمسية التي سيتم إنشاؤها ضمن المرافق اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كأحد أنواع الوقود النظيفة والمتجددة وكذلك الاستفادة من شهادات الكربون بأنواعها المختلفة التي تعتبر أحد أهم مخرجات إنشاء وتشغيل هذا المشروع والذي يعد أحد المشروعات الطموحة  ويمكن من المساهمة بشكل فعال في الإدارة البيئية العالمية والتنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام.

عبدالكريم والشيخ عيسي آل ثاني يوقعان علي المذكره 


وقع المذكرة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول  والشيخ عيسى محمد آل ثان  رئيس التحالف بحضور  الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للبيئة والسلامة والصحة المهنية والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ونائبة رئيس التحالف الروسية فيكتوريا زاجورنوفا والشيخة سمية العميري والمهندس معتز أسامة عضوى مجلس إدارة التحالف ومن نيابات هيئة البترول الدكتورة مها الجمل من إدارة الصحة والسلامة والمهندس محمد طلعت والمهندس ياسر نجاتى من إدارة ترشيد الطاقة.

وأكد عبدالكريم على تقديم كل أوجه الدعم للبدء في المشروع كمرحلة أولى في شركة القاهرة لتكرير البترول  وذلك لتقليل الحمل البيئي في المنطقة مما يساهم في تحسين جودة الهواء على أن يتم استكمال باقي المراحل لاحقًا في شركات التكرير.
ولتحقيق قيمة مضافة من الميثانول الأخضر  يتم استهداف إنتاج نحو 50 ألف طن سنويًا كحد أدنى في المراحل الأولية للمشروع يمكن زيادتها وذلك في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر.

يأتي ذلك في اطار حرص للهيئة على مواكبة التحديات والمتغيرات العالمية وانطلاقًا من حرص قطاع البترول على تنفيذ المشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة،

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