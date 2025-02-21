الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

11 محافظة تشارك فى سباق الجمهورية للحمام الزاجل بسوهاج (صور)

مسابقة الحمام الزاجل
مسابقة الحمام الزاجل

أطلق الاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل عدد ١١١٣٥ من الحمام الزاجل للمشاركة في سباق الجمهورية.

 تشارك سوهاج ب٤٩٩ متسابقا وكانت هى أول محطات سباق الجمهورية والمحافظات المتنافسة، وتضم 11 محافظة وهى الجيزة  القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ،  الغربية، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية وبورسعيد.

11 محافظة تشارك فى سباق حمام زاجل وسوهاج تشارك 499 متسابقا

 وانطلق السباق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشارك فيه عدد من المربين على مستوى محافظات الجمهورية وانطلق السباق من على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج الساعة السادسة صباحا وسوف يصل محطات الوصول الساعة 4 عصرا 

 

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل هو اتحاد نوعى تابع لوزارة الشباب والرياضة وتأسس عام ١٩٧٧، ومن أهم الأنشطة الخاصة به سباقات الحمام الزاجل

 

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