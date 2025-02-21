11 محافظة تشارك فى سباق الجمهورية للحمام الزاجل بسوهاج (صور)

أطلق الاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل عدد ١١١٣٥ من الحمام الزاجل للمشاركة في سباق الجمهورية.

تشارك سوهاج ب٤٩٩ متسابقا وكانت هى أول محطات سباق الجمهورية والمحافظات المتنافسة، وتضم 11 محافظة وهى الجيزة القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية وبورسعيد.

11 محافظة تشارك فى سباق حمام زاجل وسوهاج تشارك 499 متسابقا

وانطلق السباق تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشارك فيه عدد من المربين على مستوى محافظات الجمهورية وانطلق السباق من على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج الساعة السادسة صباحا وسوف يصل محطات الوصول الساعة 4 عصرا

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل هو اتحاد نوعى تابع لوزارة الشباب والرياضة وتأسس عام ١٩٧٧، ومن أهم الأنشطة الخاصة به سباقات الحمام الزاجل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.