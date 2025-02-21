محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان ويتابع توسيعات موقف الكوثر

خلال جولته الميدانية بحي الكوثر ..

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، معرض أهلا رمضان بحي الكوثر، في إطار المتابعة المستمرة للمعارض التي تم افتتاحها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والالتزام بالتخفيضات المقررة بحضور فريدة سلام رئيس الحي.

محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان ويتابع التوسعات الجديدة بموقف الكوثر



ويعد المعرض واحدًا من ١٦ معرضـا أعلن محافظ سوهاج عن افتتاحها أمس الخميس بمختلف مراكز المحافظة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية، بأسعار مخفضة للمواطنين طوال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لهذه المعارض لضمان توافر السلع الضرورية، مشددًا على ضرورة التزام العارضين بالتخفيضات المقررة لضمان استفادة جميع المواطنين، موجها بتوفير ثلاجة لعرض المجمدات، ومنفذا لبيع اللحوم البلدي داخل المعرض.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية.

كما قام المحافظ، خلال الجولة بحي الكوثر، بمتابعة سير العمل بموقف الكوثر الحضري الجديد، واطلع على أعمال التوسعات بالموقف، والتى سوف تتيح تواجد سيارات أجرة إضافية لنقل الطلاب والعاملين بالمنطقة الصناعية، إلى مراكز المراغة، وطهطا، وطما، وجرجا، بالإضافة إلي توفير خطوط نقل إلى محافظات أسيوط، وقنا، والأقصر لتلبية احتياجات مختلف المواطنين.

ووجه "سراج" خلال زيارته للموقف، بضرورة رصف التوسعات الجديدة، وتشجير الموقف، ودهان الأسوار على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال فى موعد لا يتجاوز أسبوع، كما وجه بتوفير خدمة مرور ثابتة بالموقف لإحكام الرقابة على حركة السيارات.

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