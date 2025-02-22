السبت 22 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات جيلي إيمجراند الجديدة

جيلي إيمجراند، فيتو
جيلي إيمجراند، فيتو

سيارات جيلى.. طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية لسيارات جيلى، سيارات  جيلي إيمجراند وجيلي كولراي، المجمعة محليًّا، ذات ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتعمل بقوة تبلغ 120 حصانًا ومحرك سعة 1500 سي سي وعزم دوران 152 نيوتن متر، ويمكنها وفق نظام الجر الأمامي التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 12.6 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم. 



أسعار سيارات جيلي إيمجراند الجديدة

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية لسيارات جيلي، كافة الوكلاء والموزعين بأسعار سيارات جيلى الجديدة المجمعة محليًّا فى السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:

يصل سعر الفئة الأولى Comfort بسعر 850 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثاني Luxury بسعر 970 ألف جنيه.
 
وتأتي السيارة في الفئة الأولى لها بمرايا كهربائية قابلة للتعديل وبتدفئة لتحسين الرؤية وعجلات ألومنيوم 15 بوصة وإطارات احتياطية وشبكة أمامية من الكروم ومصابيح نهارية ومصابيح خلفية LED وزجاج معتم وتزيد الفئة الثانية في إضافة مرايا ضم كهربائية وعجلات 17 بوصة وفتحة سقف. 
 


مواصفات وسائل الأمان في فئات جيلي إيمجراند 

وسائل الأمان في السيارة لأول فئة نظام الثبات الإلكتروني بوش 9.3 

وفرامل ABS وEBD مع نظام منع الانزلاق TCS

 ومساعد الفرامل BA ومثبت السرعة ومراقبة الضغط في الإطارات 

وحساسات ركن خلفية 

وسائد أمان أمامية 

ومانع سرقة

 ومفتاح ذكي ونظام فتح الأبواب في حالة التصادم 

والتشغيل بدون مفتاح 

ونظام الدخول الذكي بدون مفتاح

 وتزيد الفئة الثانية في إضافة

وسائد هوائية جانبية وكاميرا خلفية

وسائد جانبية

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