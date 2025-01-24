سيارات جيلي، استعرض الوكيل المحلي للعلامة الصينية أسعار سيارات جيلي في السوق المصري خلال شهر يناير الجاري من العام الجديد.

وتشمل القائمة الطرازات الجديدة التي يتم تصنيعها محليا داخل المصانع، وهما كولراي الأرخص في السعر من طرازات كولراي المستوردة وفق القائمة.





أسعار جيلي GX3 برو المستوردة 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي كافة الموزعين والتجار باسعار موديلات 2025 المقرر العمل بها في جميع المعارض وهي كالتالي:



يصل سعر بريميوم موديل 2025 بسعر 925 ألف جنيه.



جيلي أوكافانجو 2025 المستوردة



بريميوم بسعر مليون و769 ألف جنيه.



أسعار جيلي كولراي المستوردة 2025



كمفورت بسعر مليون و376 ألف جنيه.

بريميوم بسعر مليون و446 ألف جنيه.

سبورت بسعر مليون و596 ألف جنيه.

سبورت + بسعر مليون و639 ألف جنيه.



أسعار جيلي ستارراي 2025

أول فئة كمفورت بسعر مليون و759 ألف جنيه.

ثاني فئة بريميوم مليون و895 ألف جنيه.

سبورت مليون و959 ألف جنيه.

سبورت + 2 مليون و49 ألف جنيه.



جيلي امجراند التجميع المحلي

كمفورت 850 ألف جنيه.

لاكشري 970 ألف جنيه.



جيلي كولراي التصنيع المحلي:

أول فئة كمفورت بسعر مليون و70 ألف جنيه.

بريميوم مليون و170 ألف جنيه.

سبورت مليون و270 ألف جنيه.



مزايا عرض جديد من جيلي

وقدمت الشركة عروض على السيارات تتضمن:

صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 55 ألف كم أيهما أقرب.

تأمين مجاني لمدة سنة.

برنامج خاص لعملاء ستارراي من أبوغالي موتورز.

الضمان 6 سنوات أو200 ألف كم لأغلب الموديلات.

الضمان 7 سنوات أو 250 ألف كم لموديلات ستارراي.

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