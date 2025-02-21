الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

وفاة أحمد برجاوي كبير مخرجي قناة الأهلي

أحمد برجاوي، فيتو
أحمد برجاوي، فيتو

أعلن الإعلامي أمير هشام، وفاة كبير مخرجي النادي الأهلي أحمد برجاوي داعيا المولى بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.


ويُعتبر الراحل أحمد برجاوي أحد أشهر المخرجين الذين عملوا بقناة الأهلي منذ أكثر من 15 عامًا.

 

برجاوي كان بمثابة الشخص المنقذ للمعلق محمود بكر خلال تعليقه على مباريات الأهلي على الهواء مباشرةً في القناة الرسمية للنادي.

يروي الراحل برجاوي، في لقاء سابق عبر قناة الأهلي: «كنت ملاحظ لخبطة كابتن بكر في بعض أسامي اللاعيبة، فكنت معاه دايما متواصل في الإيربيس بصلحله بعض الأسامي وأرقام اللاعيبة».

وأشار برجاوي، إلى أن العلاقة الطيبة التي جمعته بالكابتن محمود بكر دفعت الأخير للاعتماد عليه في كل شيء، وفور حدوث أي عطل فني على الهواء يردد جملته الشهيرة «المونتور عندي قطع يا برجاوي».

وتسبب ترديد اسم برجاوي، على الهواء مباشرة من قبل محمود بكر خلال التعليق على المباريات على الهواء مباشرةً، في غضب البعض من مسئولي قناة الأهلي وقتها.

وتحدث مسؤول قناة الأهلي وقتها مع بكر وطالبه بالكف عن ذكر اسم برجاوي بشكل مستمر، وهو ما دعا المعلق السكندري صاحب الإفيهات الشهيرة باستبدال اسم المخرج بـ«اللي بالي بالك»، وهو ما أثار اندهاش وحيرة مشاهدي القناة وقتها.

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أحمد برجاوي الإعلامي أمير هشام الأهلي النادي الأهلي محمود بكر

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