ضبط قطع أثرية من بينها تابوت بحوزة شقيقين فى سوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط قطع أثرية بحوزة شقيقين بسوهاج بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – شرطة السياحة والآثار) بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بحيازة قطع أثرية بمسكنه بقصد الاتجار.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (نجل شقيقه)، وعُثر بمسكنه على (تابوت من الحجر الجيرى – 2 إناء فخارى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار وأنه استعان بالثانى لنقل المضبوطات وأنها ناتجة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمسكنه.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية تعود للعصرين (اليونانى الرومانى، الإسلامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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