الجمعة 21 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يلتقي وفد "أركيوس للطاقة"

وزيرالبترول،فيتو
وزيرالبترول،فيتو

 استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة "أركيوس للطاقة" برئاسة السيد ناصر سيف اليافعي الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من كبار مسئوليها، منهم كاترينا بابا ليكشيري، الرئيس المالي، ومحمد علاء الدين، المدير المالي، وباسم تدروس، نائب مدير ادارة الأصول.  

وتعد "أركيوس للطاقة" استثمارا مشتركا بين شركة BP البريطانية وXRG التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية، وقد اختارت مصر كنقطة انطلاق رئيسية لأعمالها في استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، حيث تستثمر في خمس مناطق بالبحر المتوسط، تشمل مناطق استكشافية جديدة مثل شمال الطابية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال الفيروز، إلى جانب مناطق إنتاجية قائمة مثل امتياز شمال دمياط (حقل آتول) وشراكتها في امتياز حقل ظهر.  

وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء على العمل التكاملي للحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحديث النظم الاستثمارية، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية لنجاح المستثمرين وتحقيق المنفعة المشتركة للدولة والشركات العاملة في قطاع الطاقة.  

من جانبه، أعرب ناصر سيف اليافعي عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لأنشطة الشركة، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر تتمتع بجاذبية كبيرة، وأن "أركيوس للطاقة" تسعى لتحقيق انطلاقة قوية وناجحة في السوق المصري.

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