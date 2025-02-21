الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس شاب بالمطرية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بإجراء تحليل مخدرات لسائق بتهمة دهس شاب في المطرية مما أسفر عن مصرعه. 


تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مصادمة.


بالفحص تبين أن المتوفى أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة المطرية اصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق (مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته السيارة المتسببة في الحادث.


واعترف المتهم بارتكاب الواقعة مشيرا إلى أنه فر هاربا من المساءلة القانونية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال التحقيقات.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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