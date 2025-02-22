السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، قطع مياه الشرب بعدد من مراكز الدقهلية وقراها لمدة 13 ساعة

أماكن انقطاع المياه
أماكن انقطاع المياه في الدقهلية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن بعض المناطق بنطاق مراكز دكرنس والمنزلة، وكذلك ضعف المياه لمدة 13 ساعة ببعض المناطق بنطاق مراكز المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد لوجود أعمال صيانة بخط 630 مم بميت فارس وعرب زيدان وأعمال تطهير المأخذ الجديد.

وقال بيان شركة مياه الشرب، إنه سيتم قطع المياه اليوم السبت من الساعة 4 صباحًا حتى 5 من مساء اليوم ذاته عن الوحدة المحلية بالربيعات والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، وعرب زيدان المنزلة.

 

كما ستتعرض المياه للضعف بنطاق مركز ومدينة بني عبيد، والوحدة المحلية بالمحمودية، وجزء من مركز المنصورة بنطاق قرية طناح، وجزء من مركز تمي الأمديد قرى (صدقا، الربع، ظفر).

ولفت البيان إلى أن انقطاع المياه فى بعض المراكز وضعفها فى نطاقات أخرى يأتي لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة بخط 630 مم بولي إيثيلين ميت فارس عرب زيدان وأعمال تطهير بيارات المأخذ الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي مركز ومدينة بني عبيد مركز المنصورة مركز تمي الامديد

مواد متعلقة

أمن قنا يكشف هوية جثة الشاب المعثور عليها في الزراعات

ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج فاسد بالدقهلية

محمود البنا يدير مباراة جامبيا والجابون بتصفيات أفريقيا للمحليين

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل بالهدايا والورود (صور)

الأكثر قراءة

ترامب يقيل رئيس أركان الجيش الأمريكي ويعين رجل أعمال خلفا له

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

لم تحدث في مراكز الشباب، حادثة غريبة بمباراة أودينيزي وليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

خلال ساعات، ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

قلق أم غرور، تصريحات مثيرة لـ صلاح عن هالاند قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

بدءا من اليوم، تعديلات كبيرة في بعض قطارات السكك الحديد استعدادا لرمضان 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أول دفعة من خطة ماسك، وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف

منوعات

المزيد

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية