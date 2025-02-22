اليوم، قطع مياه الشرب بعدد من مراكز الدقهلية وقراها لمدة 13 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن بعض المناطق بنطاق مراكز دكرنس والمنزلة، وكذلك ضعف المياه لمدة 13 ساعة ببعض المناطق بنطاق مراكز المنصورة وبني عبيد وتمي الأمديد لوجود أعمال صيانة بخط 630 مم بميت فارس وعرب زيدان وأعمال تطهير المأخذ الجديد.

وقال بيان شركة مياه الشرب، إنه سيتم قطع المياه اليوم السبت من الساعة 4 صباحًا حتى 5 من مساء اليوم ذاته عن الوحدة المحلية بالربيعات والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، وعرب زيدان المنزلة.

كما ستتعرض المياه للضعف بنطاق مركز ومدينة بني عبيد، والوحدة المحلية بالمحمودية، وجزء من مركز المنصورة بنطاق قرية طناح، وجزء من مركز تمي الأمديد قرى (صدقا، الربع، ظفر).

ولفت البيان إلى أن انقطاع المياه فى بعض المراكز وضعفها فى نطاقات أخرى يأتي لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة بخط 630 مم بولي إيثيلين ميت فارس عرب زيدان وأعمال تطهير بيارات المأخذ الجديد.

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