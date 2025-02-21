أقيمت منافسات بطولة المبارزة بمقر نادي السلاح السكندري بمدينة الإسكندرية، بالتعاون بين كل من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وجامعة الإسكندرية، والاتحاد المصري للمبارزة، حيث بلغ عدد المشاركين بالبطولة (١٥٠) طالبًا وطالبة من (٣٠) جامعة مصرية.

وذلك تحت برعاية كل من أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.



إعلان نتائج بطولة المبارزة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي



وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح سيف المبارزة (طلبة)

-المركز الأول: الطالب/ عمرو خالد سمير (وزارة التعليم العالي)

-المركز الثاني: الطالب/ عبد الله نصر السيد (جامعة حلوان)

-المركز الثالث: الطالب/ مازن طارق شعبان (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثالث مكرر: الطالب/ إبراهيم محمد إبراهيم (جامعة القاهرة)

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح سيف المبارزة (طالبات)

-المركز الأول: الطالبة/ مايا محمود عبد الرؤوف (جامعة مصر المعلوماتية)

-المركز الثاني: الطالبة/ ملك خالد إسماعيل (الجامعة الكندية)

-المركز الثالث: الطالبة/ فريدة طاهر السيد (جامعة بدر بالقاهرة)

-المركز الثالث مكرر: الطالبة/ رودينا محمد عبد الكريم (الجامعة الألمانية الدولية)

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح السيف (طلبة)

-المركز الأول: الطالب/ يوسف بدر طه (جامعة مصر المعلوماتية)

-المركز الثاني: الطالب/ علي حاتم عبد المنعم (جامعة ESLSCA)

-المركز الثالث: الطالب/ زياد أحمد محمد (الجامعة اليابانية)

-المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد نبيل نور الدين (جامعة الإسكندرية)

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح السيف (طالبات)

-المركز الأول: الطالبة/ ريناد محمد عادل (الجامعة اليابانية)

-المركز الثاني: الطالبة/ العنود حازم عبدالعزيز (جامعة القاهرة)

-المركز الثالث: الطالبة/ سارة نعمان علي (جامعة الإسكندرية)

-المركز الثالث مكرر: الطالبة/ ميار خالد إبراهيم (جامعة القاهرة)

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح الشيش (طلبة)

-المركز الأول: الطالب/ أيمن أحمد عبدالفتاح (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة)

-المركز الثاني: الطالب/ سيف أحمد عبدالفتاح (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة)

-المركز الثالث: الطالب/ كريم أحمد محمد (جامعة عين شمس)

-المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبدالرحمن أسامة إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

تصنيف بطولة الجامعات لسلاح الشيش (طالبات)

-المركز الأول: الطالبة/ لوجين خالد شريف (جامعة بدر)

-المركز الثاني: الطالبة/ إنجي خالد إبراهيم (جامعة القاهرة)

-المركز الثالث: الطالبة/ سارة عمرو الطويل (جامعة فاروس)

-المركز الثالث مكرر: الطالبة/ هنا أحمد مصطفي (جامعة مصر الدولية)

نتائج منافسات الفرق طلبة:

-المركز الأول: (جامعة القاهرة)

-المركز الثاني: (جامعة عين شمس)

-المركز الثالث: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

نتائج منافسات الفرق طالبات:

-المركز الأول: (جامعة القاهرة)

-المركز الثاني: (جامعة الإسكندرية)

-المركز الثالث: (جامعة بدر)

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