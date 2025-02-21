الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن قنا يكشف هوية جثة الشاب المعثور عليها في الزراعات

أمن قنا يكشف هوية
أمن قنا يكشف هوية جثة الشاب المعثور عليها في الزراعات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية الشاب المعثور على جثته بها نسبة تحلل داخل الزراعات في قرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بورود بلاغ من مزارع بعثوره على جثة غير محددة الملامح داخل أرضه في قرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم كشف هويتها وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لكشف سبب الوفاة لتغيب الطفل في ظروف غامضة منذ أسبوعين.

وتوضح بعد الفحص أن الجثة لطفل المتغيب منذ أسبوعين يُدعى ع.ع، يبلغ من العمر 17 عامًا، وكانت أسرته في رحلة للبحث عنه طوال الأيام الماضية حتى عثر عليه مزارع داخل أرضه جثة هامدة بها نسبة تحلل لوفاته من عدة أيام، وجاري ندب الطبيب الشرعي لمعرفة إذا كان بالواقعة شبهة جنائية أم لا.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الاشراف الشرقية قرية الاشراف قنا قنا العام مركز شرطة قنا مديرية أمن قنا مركز قنا مستشفي قنا مستشفي قنا العام

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب مجهولة الهوية فى قنا

قنا تبدأ خطة تجميل الميادين العامة وزيادة المساحات الخضراء

نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم لـ 15 طبيبا بمستشفى قنا

صحة قنا تُنظم ورشة عمل لمسؤولي العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

افتتاح مسجد السلام بقرية الأنبوطين في الغربية بتكلفة 13 مليون جنيه (صور)

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أمطار تضرب هذه المحافظات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

المزيد
الجريدة الرسمية