أمن قنا يكشف هوية جثة الشاب المعثور عليها في الزراعات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، هوية الشاب المعثور على جثته بها نسبة تحلل داخل الزراعات في قرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بورود بلاغ من مزارع بعثوره على جثة غير محددة الملامح داخل أرضه في قرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم كشف هويتها وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لكشف سبب الوفاة لتغيب الطفل في ظروف غامضة منذ أسبوعين.

وتوضح بعد الفحص أن الجثة لطفل المتغيب منذ أسبوعين يُدعى ع.ع، يبلغ من العمر 17 عامًا، وكانت أسرته في رحلة للبحث عنه طوال الأيام الماضية حتى عثر عليه مزارع داخل أرضه جثة هامدة بها نسبة تحلل لوفاته من عدة أيام، وجاري ندب الطبيب الشرعي لمعرفة إذا كان بالواقعة شبهة جنائية أم لا.

تحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات في الواقعة.

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