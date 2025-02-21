الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد هيبة في كفر الشيخ

لقاء الاطفال
لقاء الاطفال

 قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إن فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» من مسجد هيبة بإدارة أوقاف الرياض غرب، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل مسؤل الإرشاد والثقافة بالمديرية، والشيخ حسن رزق عاشور مدير إدارة غرب الرياض.

  • نشر الفكر الوسطي المستنير

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويعد هذا البرنامج مبادرة وطنية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرياض الأطفال مسجد كفر الشيخ الأوقاف

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

افتتاح مسجد السلام بقرية الأنبوطين في الغربية بتكلفة 13 مليون جنيه (صور)

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أمطار تضرب هذه المحافظات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

المزيد
الجريدة الرسمية