انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال من مسجد هيبة في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، إن فعاليات برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» من مسجد هيبة بإدارة أوقاف الرياض غرب، وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ أحمد حنبل مسؤل الإرشاد والثقافة بالمديرية، والشيخ حسن رزق عاشور مدير إدارة غرب الرياض.

نشر الفكر الوسطي المستنير

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويعد هذا البرنامج مبادرة وطنية تهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز الأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام بعد صلاة الجمعة مباشرةً.

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