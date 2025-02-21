لقاء أخوي حول القضية الفلسطينية، السيسي وقادة الخليج وملك الأردن يبحثون ترتيبات القمة العربية بالقاهرة

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من؛ والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من العاصمة الإسبانية مدريد في ختام زيارته الرسمية التي قام بها لمملكة إسبانيا واستمرت ثلاثة أيام.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي سيشارك اليوم في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بمشاركة قادة كل من؛ السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هذا اللقاء يأتى فى سياق اللقاءات الودية الخاصة التى جرت العادة على عقدها بشكل دورى منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والمملكة الأردنية الهاشمية، فى إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التى تجمع القادة، والتى تسهم فى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وأوضحت أن ما يصدر من قرارات تتعلق بشأن العمل العربى المشترك سيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة، التى ستستضيفها مصر فى الرابع من مارس المقبل.

وتحرص مصر والسعودية على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، وتعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار فضلا عن التشديد عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي



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