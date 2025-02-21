التوعية بمشروع فصل المخلفات من المنبع بحي غرب المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية، والعمل على بحث سبل دمج القطاع غير الرسمي، وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط التنمية، وأضاف أن هذه الخطة تعمل على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكن المحافظة من التوجه نحو اقتصاد دائري ناجح، وجذب استثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، ومن المنتظر أن تجنى ثمار تلك الندوات، بتوطين فكرة فصل المخلفات من المنبع لدى النشء الصغير ليصبحوا سفراء لنجاح التجربة.

وقد كلف محافظ الدقهلية، الأستاذ محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، والذي قام بالتنسيق مع المهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، الدكتور توفيق الخشن، والمهندس شكري حسين، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر -مكون بناء قدرات.

وأوضح أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من التوعية للطلاب بالمدارس عن مشروع تجربة الفصل من المنبع، والتي بدأت منذ ديسمبر الماضي، في إطار عملية تقييم أداء وتحسين وتطوير منظومة الجمع، وعقدت ندوة توعوية بمدارس الهدى والنور الخاصة، التابعة لحي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الدكتورة صافيناز إبراهيم مديرة المدرسة، والأستاذ إبراهيم فرج، والأستاذة منار أسعد، والأستاذة ماجدة درويش بالمدرسة، وحاضر بالندوة، الدكتورة مي سمير مدير التوعية بوحدة المخلفات، التي أوضحت أنه تحدد مكان التجربة، بمدينة مبارك بحي غرب، وبدأت التجربة في 6 شوارع، شملت، شوارع محمد الغزالي، جاد الحق، محمد حسن، طه شوقي الباز، جامعة الازهر، المستشار الزهيري.

يذكر أنه تم دراسة وتقييم واقعي لمنظومة الجمع الحالية، وعمل استبيانات مبدئية لقياس مدى رضا المواطنين عن أداء الخدمة الحالية، وحصر وعمل استبيانات لكافة العقارات والوحدات السكنية والتجارية والمدارس ودور الحضانات والقطاع غير الرسمي بالمنطقة محل التجربة، وتقبلهم لفكرة الجمع والفصل من المنبع (مخلفات طعام- مخلفات أخرى) وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الجمع بالمنطقة، كما تتوفر سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا، بتوقيت محدد من أمام العقار، وفور الانتهاء من المشروع التجريبي بالقطاع المحدد سيتم التعميم تدريجيا ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

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