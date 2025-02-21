اليوم، انقطاع المياه عن منشأة القناطر وقرية الأخصاص بالجيزة لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه منشأة القناطر لأعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة، وكذلك ربط "3" طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسي.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إيقاف المحطة لمدة ١٢ ساعة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بدءًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥ إلى الساعة التاسعة صباح غد السبت الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "منشأة القناطر، وقرية الأخصاص".

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة بالمتابعة والتعاون مع الجهاز لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الربط وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

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