صراع الترند بين الفنانين.. مسابقات بالملايين للجمهور.. حكاية المنافسة الجديدة بين العوضي ومحمد رمضان

يبدو أن حرب التريند، أصبحت تتصدر المشهد، في الساعات الماضية، بين الفنان أحمد العوضي، والفنان محمد رمضان، بطريقة جديدة، من خلال مسابقات الجمهور، والإعلان عن مكاسب الجمهور المالية، التى تخطت النصف مليون جنيه.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، حكاية تريند “المسابقات” وتفاصيل حرب التريند بين الثنائي الفني، من أجل اعتلاء القمة في المارثون الرمضاني.

“فهد البطل”

يشارك الفنان أحمد العوضي، في المارثون الرمضاني 2025، بمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذى خصص له بعض الأسئلة، من خلال مسابقة قدمها للجمهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكشف العوضي عن المسابقة رقم 39 والتي تقدر قيمتها بمبلغ نصف مليون.

ونشر "العوضي"، فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: “مساء الفل على كل إخواتي، بصور فهد البطل دلوقتي بكلمكوا من اللوكيشن، استلموا بإذن الله المسابقة رقم 39”.

وتابع: "أول يوم رمضان زى ماتعودنا بنص مليون جنيه هيكسبها عشرين أخ وأخت وكل يوم هقولكوا المسابقة هتبقى بكام استنوني في فهد البطل وإن شاء الله على أخر رمضان نكمل 70 مسابقة واحنا اللي بدأناها وهنكمل فيها مع بعض وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا”.

وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، مطاردة مجدي بدر لطليقته كناريا التي تلعب دورها ميرنا نور الدين، لأنه يريد العودة لها.



مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

“مدفع رمضان”

أما الفنان محمد رمضان أطلق مسابقة جديدة لجمهوره عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة برنامجه الجديد مدفع رمضان، المقرر عرضه فى السباق الرمضاني لعام 2025 عبر شاشة قناة dmc.

حيث شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ببوستر برنامجه الجديد وعلق عليه قائلا: «قدامك 24 ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح.. هاجيلك بمفاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك وسط منطقتك متنساش تكتب انت ساكن فين ؟!».

على الجانب الآخر، فاجأ رمضان الجمهور، بنشر فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الفائز بالمسابقة ويدعى ويليام عادل، من شبرا مصر، وتناول معه "الشاي" كما وعد.

وقال رمضان في الفيديو: "أصحابه يلي بتضحكوا النهاردة هتشوفوه معايا وأنا بشرب الشاي معاه في شبرا، علشان تعرفوا إنه هو اللي على حق".

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

“التريند الفشنك”

من ناحية أخرى، تعرض هؤلاء النجوم للسخرية، من الجمهور، بسبب تدشين هذه المسابقات، حيث قال البعض إنها ترويج لأعمالهم الفنية، وليس الغرض منها استفادة الجمهور، بينما قال البعض الآخر من خلال التعليقات على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأزمة الأكبر هي سعي النجوم للمشاهدات في شهر رمضان.

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