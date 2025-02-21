ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 26.

وتنطلق اليوم الجمعة مباراة ليستر سيتي ضد برينتفورد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بافتتاح الجولة الـ 26 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليستر سيتي ضد برينتفورد

1- ليفربول 61 نقطة

2- آرسنال 53 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- مانشستر سيتي 44 نقطة

5- بورنموث 43 نقطة

6- تشيلسي 43 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

8- فولهام 39 نقطة

9- أستون فيلا 39 نقطة

10- برايتون 37 نقطة

11- برينتفورد 34 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة

13- كريستال بالاس 30 نقطة

14- إيفرتون 30 نقطة

15- مانشستر يونايتد 29 نقطة

16- وست هام يونايتد 27 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



جدول الدوري الإنجليزي

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