تمكنت مباحث دار السلام بسوهاج من ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة من بينهم شخصين مصابين بجروح بسبب خلافات بينهم علي قطعة أرض بمركز دار السلام بسوهاج.

ضبط 6 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة طرف أول محمد ع م ا 35 عاما عامل مصابًا جرح بفروة الرأس ونجل عمومته إبراهيم م م م - 49 عاما عامل وأحمد ع اا 35 عامل.



" طرف ثان عوض ا ع ا 16 عاما عامل مصابًا بكدمة بالرأس ونجلي عمومته خالد ي ف ا 19 عاما عامل وإبراهيم ع ي 35 عاما مزارع تم ضبط طرفي المشاجرة وإطلاق الطرفان أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة في الهواء أثناء المشاجره بدون حدوث إصابات بسبب خلافات بينهم علي قطعة أرض بذات الناحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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