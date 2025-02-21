الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

سقوط مستريح استولى على 5 ملايين للتجارة فى السلع الغذائية فى سوهاج

سقوط مستريح استولى
سقوط مستريح استولى على 5 ملايين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بسوهاج من ضبط مستريح جديد لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية مقابل حصولهم على أرباح سنوية تقدر بـ 4 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليه.

سقوط مستريح استولى على 5 ملايين للتجارة فى السلع الغذائية فى سوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد "يتضمن بلاغ محمد ص ا م 43 عاما مهندس - وعدد" 3 "آخرين – يقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من علي ص ح ا - سن 37 حاصل علي دبلوم صناعي – ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 5.000.000 " خمسة ملايين جنيهًا بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح سنوية تقدر بـ 4 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.
 

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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5 ملايين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج سقوط مستريح عدد من المواطنين عرض لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة مدير أمن سوهاج

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