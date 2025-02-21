الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة البيئة تسلم رئاسة هيئة "برسجا" لنظيرها الأردني خلال الاجتماع الوزاري الـ21 بالعقبة

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) إلى الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للهيئة بمدينة العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية.

استمرار الجهود لحماية البيئة البحرية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن مصر ستواصل جهودها في وضع السياسات والمشروعات البيئية لمواجهة التحديات الإقليمية، انطلاقًا من مبدأ الترابط بين الإنسان، البيئة، والتنمية المستدامة. كما أعربت عن ثقتها في قدرة الأردن على قيادة الهيئة خلال هذه المرحلة المهمة، ومواصلة الجهود لتعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن.

أبرز إنجازات رئاسة مصر للهيئة

واستعرضت وزيرة البيئة المصرية الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للدورة العشرين، والتي تضمنت:

إطلاق خطط إقليمية جديدة، من بينها خطة عمل البحر المتوسط بالشراكة مع اتفاقية برشلونة، لتعزيز التعاون بين البحرين الأحمر والمتوسط.

إقرار خطة إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، مما ساهم في التنمية المستدامة للثروة السمكية بالمنطقة.

تعزيز استجابة الهيئة لحوادث التلوث البحري من خلال إضافة ملحق خاص بالمواد الخطرة المنقولة.

تحديث الهيكل الإداري للهيئة، وتحسين الحوكمة وإعادة هيكلة الرواتب، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة العمل المؤسسي.

تفعيل مفهوم الاقتصاد الأزرق، وإعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات البيئية، مع التركيز على التمويل المستدام وتبادل القدرات بين الدول الأعضاء.

 


تعزيز التمويل والتعاون مع القطاع الخاص

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد مجموعة من المقترحات لتعزيز موازنة الهيئة، من بينها:

الاستفادة من التمويلات الدولية، مثل مخصصات الدول الأعضاء في مرفق البيئة العالمية (GEF)، لتمويل مشروعات إقليمية في مجالات التصحر، تغير المناخ، والتنوع البيولوجي.

تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشروعات بيئية، سواء من خلال برامج المسؤولية المجتمعية أو الشراكة مع الشركات العالمية والإقليمية لمكافحة التلوث البلاستيكي والحفاظ على الشعاب المرجانية.

تقديم مصر ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في دعم جهود الهيئة، لعرضها على المجلس الوزاري.


مناقشة خطط العمل المستقبلية

وشهد الاجتماع الوزاري مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها استعراض تقرير الأمين العام للهيئة حول أنشطتها خلال 2023-2024، واعتماد مشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2025-2026، ومراجعة الموقف المالي للهيئة لعام 2024، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة.


حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتورة منى علي محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، والدكتور سعيد محمد علي، نائب وزير البيئة والتغير المناخي بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء وأمانة الهيئة الإقليمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الافتتاحية المملكة الاردنية الهاشمية حماية البيئة البحرية مناقشة خطط العمل

مواد متعلقة

اليوم، انقطاع المياه عن منشأة القناطر وقرية الأخصاص بالجيزة لمدة 12 ساعة

اليوم، انقطاع المياه عن شارع النيل وميدان الجيزة لمدة 8 ساعات

رمضان صحي، تجنب هذه العادات الغذائية الخاطئة واستمتع بصيام مريح

نصائح غذائية من القومي للبحوث للمراهقين في رمضان

نصائح لمرضى الضغط في رمضان، نظام غذائي صحي من القومي للبحوث يضمن صيامًا آمنًا

الصيام والمناعة، القومي للبحوث يكشف فوائد الصيام في تعزيز صحة الجسم

القومي للبحوث يقدم نصائح غذائية ذهبية لشهر رمضان

الصيام والدراسة في رمضان.. نصائح فعالة لتحقيق التوازن بين العبادة والتحصيل العلمي.. وتعليمات مهمة من القومي للبحوث

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقة بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

إعلام عبري: اعتقال يهودي إسرائيلي مشتبه تورطه في زرع عبوات ناسفة بالحافلات

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعه 21 فبراير 2025

أماكن دخول جمهور الأهلي والزمالك استاد القاهرة لحضور مباراة القمة

منوعات

المزيد

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية