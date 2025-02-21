وزيرة البيئة تسلم رئاسة هيئة "برسجا" لنظيرها الأردني خلال الاجتماع الوزاري الـ21 بالعقبة

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) إلى الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للهيئة بمدينة العقبة، المملكة الأردنية الهاشمية.

استمرار الجهود لحماية البيئة البحرية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن مصر ستواصل جهودها في وضع السياسات والمشروعات البيئية لمواجهة التحديات الإقليمية، انطلاقًا من مبدأ الترابط بين الإنسان، البيئة، والتنمية المستدامة. كما أعربت عن ثقتها في قدرة الأردن على قيادة الهيئة خلال هذه المرحلة المهمة، ومواصلة الجهود لتعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن.

أبرز إنجازات رئاسة مصر للهيئة

واستعرضت وزيرة البيئة المصرية الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للدورة العشرين، والتي تضمنت:

إطلاق خطط إقليمية جديدة، من بينها خطة عمل البحر المتوسط بالشراكة مع اتفاقية برشلونة، لتعزيز التعاون بين البحرين الأحمر والمتوسط.

إقرار خطة إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، مما ساهم في التنمية المستدامة للثروة السمكية بالمنطقة.

تعزيز استجابة الهيئة لحوادث التلوث البحري من خلال إضافة ملحق خاص بالمواد الخطرة المنقولة.

تحديث الهيكل الإداري للهيئة، وتحسين الحوكمة وإعادة هيكلة الرواتب، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة العمل المؤسسي.

تفعيل مفهوم الاقتصاد الأزرق، وإعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات البيئية، مع التركيز على التمويل المستدام وتبادل القدرات بين الدول الأعضاء.



تعزيز التمويل والتعاون مع القطاع الخاص

وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد مجموعة من المقترحات لتعزيز موازنة الهيئة، من بينها:

الاستفادة من التمويلات الدولية، مثل مخصصات الدول الأعضاء في مرفق البيئة العالمية (GEF)، لتمويل مشروعات إقليمية في مجالات التصحر، تغير المناخ، والتنوع البيولوجي.

تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشروعات بيئية، سواء من خلال برامج المسؤولية المجتمعية أو الشراكة مع الشركات العالمية والإقليمية لمكافحة التلوث البلاستيكي والحفاظ على الشعاب المرجانية.

تقديم مصر ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في دعم جهود الهيئة، لعرضها على المجلس الوزاري.



مناقشة خطط العمل المستقبلية

وشهد الاجتماع الوزاري مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها استعراض تقرير الأمين العام للهيئة حول أنشطتها خلال 2023-2024، واعتماد مشروع خطة العمل والموازنة لعامي 2025-2026، ومراجعة الموقف المالي للهيئة لعام 2024، وتحديد أولويات العمل للمرحلة القادمة.



حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، والدكتورة منى علي محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، والدكتور سعيد محمد علي، نائب وزير البيئة والتغير المناخي بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء وأمانة الهيئة الإقليمية.

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