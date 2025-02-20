تفاصيل لقاء وزيري البيئة المصري والأردني.. تعزيز التعاون بين البلدين.. مناقشة خطة الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن.. وبحث مقترحات مشروعات التنوع البيولوجي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني، في إطار تعزيز التعاون البيئي العربي بين مصر والأردن، وعلى هامش مشاركتها في الدورة الحادية والعشرين لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات خطة عمل الهيئة خلال رئاسة مصر لها والخطط المستقبلية، فضلًا عن مناقشة القضايا البيئية العالمية الراهنة.

التعاون البيئي بين مصر والأردن وأهميته الإقليمية

واستضافت مدينة العقبة الأردنية الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية، حيث تم تسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة من مصر إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور وزراء البيئة من المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، وجيبوتي.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون الوثيق بين مصر والأردن في مختلف المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الثنائية وحرص البلدين على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشادت بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لا سيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، السياحة البيئية، مكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ.

وشددت وزيرة البيئة المصرية على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وضمان الاستدامة البيئية في المنطقة.

جهود مصر خلال رئاستها للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الريادي الذي قامت به مصر خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة، حيث ركزت الجهود المصرية على تعزيز الوعي البيئي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير خطة عمل الهيئة وتنظيم العمل داخلها، مع إزالة العقبات التي تواجهها، وتحسين الوضع المالي للهيئة من خلال الحصول على تمويلات من شركاء التنمية لدعم المشروعات البيئية بدول الإقليم.

وأوضحت الوزيرة أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

إشادة أردنية بجهود مصر في تعزيز التعاون البيئي

من جانبه، أثنى الدكتور معاوية الردايدة، وزير البيئة الأردني، على الجهود التي بذلتها الدكتورة ياسمين فؤاد خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار العامين الماضيين، كما أشاد بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويلات أكبر وتنفيذ مشروعات بيئية نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد الوزير الأردني حرص بلاده على دعم الهيئة الإقليمية والبناء على الإنجازات المحققة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

مناقشة القرارات البيئية الإقليمية والعالمية

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى القرارات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين، والتي تمت مناقشتها مسبقًا في الاجتماع التحضيري. كما تم تبادل وجهات النظر حول مقترحات تطوير الهيئة وسبل تعبئة الموارد لدعم أنشطتها البيئية، والتحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة، وتكثيف التعاون الإقليمي لضمان استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.

كما ناقش الجانبان مستجدات القضايا البيئية العالمية، ومنها قضية تغير المناخ في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذي تم إقراره خلال قمة المناخ COP29.

مشاركة مصر في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي

وتناول اللقاء أيضًا مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، الذي عقد في كولومبيا، والمقرر استئنافه نهاية الشهر الجاري في إيطاليا، كما تمت مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذي تم إنشاؤه حديثًا بتمويل أولي من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي).

ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع، وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عضوية مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب دول أخرى مثل كمبوديا، كولومبيا، وصندوق البيئة العالمي.

ختام اللقاء والتأكيد على تعزيز التعاون البيئي

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأردني على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الإقليمي، وضمان استدامة الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، كما شددا على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية لدعم القضايا البيئية الملحة وضمان التنمية المستدامة في المنطقة.

وبهذا اللقاء، تعكس مصر والأردن التزامهما المشترك بحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون العربي والدولي لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

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