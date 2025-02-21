الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بتخفيضات 40%، الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية ، فعاليات مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بتخفيضات 40%.

وحددت وزارة الداخلية، خريطة المنافذ والأسواق التجارية الكبرى على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية للتوسع فى أعداد المنافذ المشاركة لتصل إلى (2354 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج


كما تواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال عدد (1168) منفذ ثابت ومتحرك وسرادق بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة على مستوى الجمهورية.. وذلك كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة التموين الأسواق التجارية الشوارع الرئيسية المستلزمات الرمضانية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة فعاليات مبادرة كلنا واحد وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج

القبض على قائدي سيارتين للسير عكس الاتجاه وأداء حركات استعراضية في البحيرة والغردقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدتين تدّعيان ضبط مواطن وأشقائه دون وجه حق بالغربية

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شخص إثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بـ15 مايو

تحرير 43 ألفا و178 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 9.5 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

منح زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول شهر رمضان

الأكثر قراءة

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقة بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

تقرير طبي يكشف معلومات جديدة عن استشهاد يحيى السنوار

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع جديد في الثوم ومفاجأة عن ورق العنب

منوعات

المزيد

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية