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خارج الحدود

حكومة غزة: نحتاج 60 ألف بيت متنقل و200 ألف خيمة لإيواء الأسر الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، إن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن ٦٠ ألف بيت متنقل و٢٠٠ ألف خيمة لتوفير مأوى لآلاف الأسر.

 

أحدث تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تكلفة إعادة إعمار غزة

 في سياق متصل، ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.

 

53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

 وبحسب «رويترز»، أشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

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