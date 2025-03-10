أستاذة بالقومي للبحوث توضح السن المناسب لصيام الأطفال في رمضان (فيديو)

فى شهر رمضان المبارك، تثار العديد من التساؤلات حول السن المناسب لبدء صيام الأطفال، وكيفية تعويدهم على هذه الفريضة بطريقة صحية لا تؤثر على نموهم أو نشاطهم اليومي، وفي هذا السياق، توضح الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تعويد الأطفال على الصيام يجب أن يكون بشكل تدريجي ومتناسب مع عمرهم وحالتهم الصحية، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الفريضة دون أي تأثير سلبي على صحتهم.

متى يبدأ الطفل في الصيام؟

كما توضح الدكتورة رانيا أن الصيام، مثل الصلاة، يحتاج إلى تدريب وتعويد تدريجي، ففي الحديث الشريف، أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال الصلاة عند سن سبع سنوات، وحثّهم عليها بشكل أكثر التزامًا عند عشر سنوات، وبالقياس على ذلك، يمكن بدء تعويد الأطفال على الصيام بدايةً من سن السابعة، على أن يكون الأمر بشكل تدريجي، بحيث لا يُجبر الطفل على صيام يوم كامل منذ البداية.

وتضيف أن الطفل في هذه المرحلة العمرية يمكنه البدء بصيام ساعات محدودة خلال النهار، وفقًا لقدراته الجسدية، فمثلًا يمكن أن يبدأ بصيام 3 إلى 4 ساعات في اليوم، ثم يفطر، وبعد ذلك، يمكنه المحاولة مرة أخرى للصيام لفترة إضافية قبل الإفطار، وتدريجيًا، يمكن زيادة ساعات الصيام مع تقدم العمر، حتى يتمكن الطفل عند سن العاشرة من الصيام ليوم كامل استعدادًا لبلوغه، حيث سيصبح الصيام حينها فريضة واجبة عليه.



شروط صيام الأطفال بطريقة آمنة

وحتى يتمكن الطفل من الصيام دون التأثير على صحته، تقدم الدكتورة رانيا مجموعة من النصائح لضمان صيام صحي وآمن للأطفال، وأبرزها:

1. الحصول على قسط كافٍ من النوم

يُعد النوم من العوامل الأساسية التي تؤثر على قدرة الطفل على الصيام، حيث يجب أن يحصل الطفل على عدد ساعات نوم كافية تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مع ضرورة الالتزام بالنوم الليلي، لأنه خلال هذه الفترة يتم إفراز هرمون النمو وهرمونات أخرى مسؤولة عن صحة الطفل ونشاطه.

وتؤكد الدكتورة رانيا أن النوم خلال النهار لا يعوض النوم الليلي، لذلك يجب تنظيم مواعيد النوم بحيث يحصل الطفل على نوم جيد قبل السحور، مما يعزز من طاقته خلال فترة الصيام.

2. أهمية وجبة السحور

وتشدد الدكتورة رانيا على أهمية وجبة السحور في مساعدة الطفل على تحمل الصيام، موضحة أنها يجب أن تحتوي على مصادر غنية بالبروتين مثل: الفول، البيض، العدس، اللبن، الخضروات والفواكه، حيث تساعد على الحفاظ على الترطيب ومنع الشعور بالعطش، مثل: الخيار، الطماطم، الخس، والزبادي، الذي يُعد من الأطعمة المثالية لأنه يساعد على منع العطش خلال فترة الصيام.



3. شرب كميات كافية من السوائل

وتوضح الدكتورة رانيا أن السوائل تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على ترطيب جسم الطفل خلال الصيام، لذا يجب على الطفل تناول كمية كافية من الماء منذ الإفطار وحتى السحور، على أن تشمل شرب الماء بانتظام، وخاصة قبل الإمساك عن الطعام، تناول العصائر الطبيعية الطازجة، مثل عصير البرتقال أو التمر بالحليب، وتجنب العصائر المعلبة والمياه الغازية لاحتوائها على نسب عالية من السكريات والمواد الحافظة، مضيفة أنه يمكن إعداد مشروبات مغذية مثل التمر بالحليب والمكسرات والعسل، حيث تعد مصدرًا غنيًا بالطاقة والفيتامينات التي تساعد الطفل على تحمل الصيام.



4. النشاط البدني وممارسة الرياضة

وتشير الدكتورة رانيا إلى أنه لا مانع من ممارسة الطفل للأنشطة الرياضية الخفيفة خلال الصيام، ولكن بشروط، فيفضل ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرةً، حيث يكون الجسم مستعدًا للحصول على السوائل والطعام بعدها مباشرة، ويمكن أيضًا ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين، حتى يكون الجسم قد استعاد طاقته، مشددة على تجنب الرياضات العنيفة أو المرهقة التي قد تسبب فقدان كميات كبيرة من السوائل والشعور بالإجهاد، وأكدت أن السباحة من أفضل الرياضات الموصى بها للأطفال خلال رمضان، لأنها تساعد في الحفاظ على النشاط البدني دون التسبب في إجهاد كبير.

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