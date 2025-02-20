الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والتصالح على مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في إطار لقاءاته الدورية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز " طهطا، والمراغة، وأخميم " لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في عدد من الملفات المهمة التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، ومديري وحدات "التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية"، ومديري إدارات " الشئون القانونية، والتخطيط" بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الثلاث.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع رؤساء طهطا والمراغة وأخميم لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء

وقد استعرض المحافظ ملفات التصالح على مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، إلى جانب الخطة الاستثمارية، موجها بأن لا يتم استحداث بنود جديدة في الخطة تؤخر تنفيذها، وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وإنجاز جميع الطلبات المتبقية بمنظومات التصالح والتقنين، مع التأكيد على تنفيذ جميع قرارات الإزالة للأراضي والمباني التي لم يتم التصالح عليها خلال الموجة 25 لإزالة التعديات، وحصر موقف الأراضي المستردة لاستغلالها في إنشاء مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

كما وجّه المحافظ بالمتابعة اليومية للإجراءات القانونية والتصرفات النهائية للنيابات ضد المخالفين، وسرعة تحصيل جميع المتأخرات، والبت في طلبات التصالح المقدمة، وإزالة جميع الحالات التي يتم رفض التصالح عليها، وضرورة قيام الوحدات المحلية المختلفة بعمل حصر لقرارات الحجز الإداري التي تم تنفيذها، وبيان بأعدادها وأنشطتها.

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