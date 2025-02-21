وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع وفد جامعة إسكس البريطانية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة إسكس البريطانية، برئاسة الدكتورة ماريا فاسلي، نائب رئيس الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة لويس بلير، مديرة الشراكات بالجامعة، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إسكس البريطانية

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا؛ لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية والتدريبية، وتدعيم الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم إتاحة تعليم جامعي متميز يُسهم في تأهيل الخريجين، ويزودهم بالمهارات والمعارف والقدرات التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية المرموقة، والاستفادة من التجارب الدولية المُتميزة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2020.

وتناول الاجتماع عرض الرؤى والأفكار التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، ودعم جهود الجامعات المصرية على المشاركة في التعليم العابر للحدود، وزيادة التعاون في المجالات البحثية التي يكون لها مردود اقتصادي على المجتمع.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين جامعة إسكس البريطانية والجامعات المصرية، حيث تم الاطلاع على أحدث البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ومن جانبه، عبرت الدكتورة ماريا فاسلي عن سعادتها بالتقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية في مصر.

وأشارت إلى أن وفد جامعة إسكس سيقوم بزيارة عدد من الجامعات المصرية؛ لبحث سبل التعاون المُشترك معها، معربة عن استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات المصرية.

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