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سياسة

جمال عبدالرحيم: توجيه الدعوة للمرشحين بانتخابات الصحفيين لعقد ندوات في النقابة

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

 قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة ستوجّه الدعوة لجميع المرشحين خلال الأيام المقبلة، لعقد ندوات لهم، بعد تقديم طلب بذلك للجنة المشرفة.

 

تسهيلات لكبار الصحفيين 

 وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين:"  أن اللجنة ستعمل على تخصيص أسانسير بالدور الأرضي لكِبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تسهيلًا عليهم خلال عملية الاقتراع، وتسهيل انتقالهم بين أدوار النقابة، ووجّه الأمر للجهاز الإداري بالنقابة بعمل ذلك.

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