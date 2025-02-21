نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

تنبأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لهذا اللاعب بالتسجيل فى مباراة القمة أمام الزمالك غدا.

وعلمت فيتو أن عددا كبيرا من لاعبي الأهلي أكدوا لزميلهم السلوفيني جراديشار بالتسجيل فى شباك الزمالك فى القمة المرتقبة بين القطبين غدا السبت على ستاد القاهرة.

كما حرص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي على عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة القمة امام الزمالك غدا، حيث أكد اللاعب جاهزيته للمباراة بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه اليوم استعدادا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشهد المحاضرة مراجعة بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وايضا رصد نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة القمة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: اكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات - امام عاشور - جراديشار

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

وتشهد تدريبات الأهلي الأخيرة اليوم مراجعة الخطة المرتقبة للفريق وأيضا محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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