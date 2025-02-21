كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي

قرعة الدوري الأوروبي، تنطلق بعد قليل مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي 2025 بالنظام الحديث بمدينة نيون السويسرية.

موعد قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي



وبات من المنتظر أن تنطلق مراسم قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، إلى جانب مرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي



يتم بث القرعة اليوم عبر قنوات بي ان سبورتس الإخبارية المفتوحة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

ولن تقتصر المراسم على دور الـ16 فقط، بل ستكون هناك كذلك قرعة لمرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 6 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يوم 13 من الشهر نفسه.

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي



لاتسيو، أتلتيك بلباو، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، آينتراخت فرانكفورت، ليون، أولمبياكوس، جلاسكو رينجرز.

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي



بودو جليمت.

ستيوا بوخارست.

ألكمار.

روما.

أياكس أمستردام.

ريال سوسيداد.

فيكتوريا بلزن.

فناربخشة.

وانتهت منافسات ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، في نظامها الجديد، لموسم 2024 /25.

نتائج مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي



بودو جليمت ضد تفينتي

الذهاب: فوز تفينتي 2/1.

الإياب: فوز بودو جليمت 5/2.

ستيوا بوخارست وباوك

الذهاب: فوز ستيوا بوخارست 2/1.

الإياب: فوز ستيوا بوخارست 2/0.

ألكمار وجالطة سراي

الذهاب: فوز ألكمار 4/1.

الإياب: تعادل 2/2.

روما وبورتو

الذهاب: تعادل 1/1.

الإياب: فوز روما 3/2.

سانت جيلواز وأياكس

الذهاب: فوز أياكس 2/0.

الإياب: فوز سانت جيلواز 2/1.

فناربخشة وأندرلخت

الذهاب: فوز فناربخشة 3/0.

الإياب: تعادل 2/2.

ريال سوسيداد وميتيلاند

الذهاب: فوز ريال سوسيداد 2/1.

الإياب: فوز ريال سوسيداد 5/2.

فيرينكفاروس وفيكتوريا بلزن

الذهاب: فوز فيرنكفاروس 1/0.

الإياب: فوز فيكتوريا بلزن 3/0.

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