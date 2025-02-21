الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: حماس ستدفع ثمن خرق الاتفاق بعدم إعادة شيري بيباس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس خرقت الاتفاق بعدم إعادة جثمان شيري بيباس، مؤكدًا أن "الحركة ستدفع ثمن هذا الخرق".

وأوضح نتنياهو أن الجثة التي تم تسليمها لإسرائيل تعود لامرأة من غزة، وليس للمختطفة الإسرائيلية شيري بيباس، مشددًا على أن بلاده ستعمل بحزم لاستعادة جثمان بيباس وكافة المختطفين.

من جانبها، أعرب منتدى عائلات المختطفين، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، عن صدمته من التطورات، مطالبًا الحكومة بتكثيف جهودها لإعادة المختطفين وإنهاء معاناتهم.
 

تحذير أمريكي لحماس

فيما أصدر مسؤول أمريكي بارز تحذيرًا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.

وفي حديثه لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، وصف مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، ما اعتبره "قرار حماس بإطلاق سراح الجثة مجهولة الهوية"، بأنه "مروع وانتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال بوهلر: "لو كنت مكانهم لأطلقت سراح الجميع، وإلا فسوف يواجهون الإبادة الكاملة".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إحدى الجثث التي سلمتها حماس، الخميس، لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة بانتهاك وقف إطلاق النار الهش بالفعل.

وذكر الجيش أنه تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري.

وأضاف أن "الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".

وقال الجيش في بيان: "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب حماس التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد 4 رهائن متوفين"، وطالب بإعادة شيري وجميع الرهائن.

ولم يصدر أي تعليق من حماس على الفور.

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