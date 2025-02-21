الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمباراة الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

وتشهد تدريبات الأهلي الأخيرة اليوم مراجعة الخطة المرتقبة للفريق وأيضا محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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