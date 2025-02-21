أبرز توصيات المؤتمر العربي الثالث للأراضي في المغرب بمشاركة محافظ دمياط



شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالجلسة الختامية للمؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

انعقد المؤتمر بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضى بالمغرب.

وشارك في المؤتمر أيضًا لفيف من الممثلين عن جمهورية مصر العربية ودول المنطقة العربية والمنظمات الدولية.

محافظ دمياط يشارك بالجلسة الختامية للمؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط المغربية

وأعرب الدكتور أيمن الشهابى عن سعادته بمشاركته بهذا المؤتمر الهام، الذى تضمن جلسات حوارية مهمة أكدت فى مجملها أهمية التخطيط الجيد للأراضي واداراتها بشكل فعال وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز محاور تمويل البرامج المتكاملة والشاملة للتنمية والتطوير الحضرى، لافتًا إلى أن الجلسات تضمنت إبراز قصص النجاح وتسليط الضوء حول أهم البرامج المُنفذة فى هذا السياق، وتبادل الرؤى والخبرات بين ممثلين المدن المشاركة وخبراء التخطيط الحضرى والباحثين والمنظمات الدولية، لوضع آليات محددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع السكن والتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي بمجال العمران.

محافظ دمياط: أهم توصيات المؤتمر الاستفادة من قيمة الأراضى من خلال الاستثمارات لتمويل البنية التحتية

وأشار المحافظ إلى أن المؤتمر جاء من أبرز توصياته أيضًا تعزيز مفهوم "الاستفادة من قيمة الأراضى" والاستفادة منها من خلال الاستثمارات لتمويل البنية التحتية وتعزيز النمو العادل، وتعزيز حوكمة الأراضى الجيدة مما يساهم فى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادى والبيئى بالمنطقة العربية، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة فى الأراضى وتوجيه الاستثمارات وتزويدها بالمعلومات وتحقيق شراكات مع الجامعات لتحقيق تلك الأهداف، وتطبيق نهج يربط بين العمل الانسانى والتنمية والسلام، وكذلك إصلاح عمليات تسجيل الممتلكات والأطر القانونية ذات الصلة وتحديثها وانشاء نظم مركزية للأرشفة الالكترونية والتنمية وتعزيز حقوق المرأة فى السكن والأرض، علاوة على تحفيز التمويل المبنى على الأراضى.

ولفت إلى أنه خلال إحدى جلسات المؤتمر تم استعراض النماذج الناجحة التى حققتها دمياط فى هذا الشأن، وجهودها المبذولة لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية باعتبارها محافظة ساحلية، علاوة على استعراض نموذج مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا" الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بالتعاون بين المحافظة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " مكتب مصر " ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة وتسليط الضوء على أبرز الأهداف التى يحققها المشروع فى إطار أجندة المؤتمر.

ووجه محافظ دمياط الشكر إلى جميع شركاء العمل بهذا المشروع والمنظمين للمؤتمر، كما وجه تحية خاصة إلى المملكة المغربية والملك محمد السادس على استضافة هذا الحدث الهام.

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